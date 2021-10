Covid, positivi in calo nel Ragusano: nessun morto nelle ultime 24 ore

Sempre in calo le persone positive al Covid nel Ragusano e nessun decesso nelle ultime 24 ore per cui il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, resta fermo a 362. I positivi sono 502: 453 si trovano in isolamento domiciliare, 30 ricoverati, 12 in Rsa Covid e 7 in Foresteria. Il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 17 Acate, 5 Chiaramonte, 48 Comiso, 0 Giarratana, 21 Ispica, 51 Modica, 0 Monterosso, 19 Pozzallo, 117 Ragusa,

19 Santa Croce, 49 Scicli, 107 Vittoria.