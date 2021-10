Calcio, Modica subito al lavoro: mercoledì c'è il recupero con la RG Siracusa. Simone Drago: stiamo crescendo

Lunedì pomeriggio di lavoro per il Modica Calcio di Giancarlo Betta, che non si ferma a godersi il roboante successo casalingo ottenuto a spese del Priolo Gargallo, ma guarda già alla prossima partita che mercoledì, per il recupero della prima giornata non disputata per il maltempo lo scorso 12 settembre, lo vedrà di scena al Centro Sportivo “Riccardo Garrone” di Siracusa, dove i rossoblù saranno ospiti della RG.

Nel pomeriggio, lo staff tecnico rossoblù ha fatto svolgere una seduta defatigante agli atleti che sono scesi in campo contro il Priolo Gargallo, mentre chi non ha giocato ha svolto un lavoro più “pesante”.

Tra i protagonisti della larga vittoria di ieri Simone Drago (nella foto), che ha messo a segno una tripletta, mentre hanno completato il pokerissimo il primo gol in maglia rossoblù di Andrea Cavallo e la terza rete stagionale di Ebrima Kebbeh.

“Abbiamo giocato da squadra – spiega Simone Drago – abbiamo concesso poco ai nostri avversari e dopo aver sbloccato il risultato tutto è diventato più semplice. Era importante vincere davanti al nostro pubblico e dare un seguito alla buona gara disputata a Gela. La mia tripletta è merito di tutti e mi ha permesso di sbloccarmi. Rispetto a qualche settimana fa sto meglio fisicamente, ma credo un po' tutta la squadra. La mia intesa con Kebbeh sta crescendo di partita in partita e questo non può che farci bene. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di dare continuità a risultati e prestazioni”.