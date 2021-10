I militari di Sigonella doneranno beni di necessità alla Caritas di Acireale

Il team di militari della base Nas Sigonella Americana e del comando aeroporto dell'Aeronautica consegnerà abbigliamento e beni di prima necessità alla Caritas diocesana di Acireale e all'associazione Tenda di San Camillo, casa di recupero per persone con problemi di tossicodipendenza e per ammalati di Aids. La donazione avverrà giovedì, alle 11, nel magazzino Caritas diocesana di Aci Sant'Antonio. I prodotti sono stati donati dai siciliani che hanno aderito al ponte umanitario organizzato dagli Usa, "Operation Allies Refugee", per aiutare i cittadini afghani giunti nella base Nas Sigonella. Saranno gli stessi militari americani che si occuperanno delle varie fasi della consegna. La risposta è stata così rilevante che, dopo avere soddisfatto i bisogni degli sfollati afghani in transito, si è deciso di sostenere anche la popolazione siciliana in un periodo di difficoltà dovuta all'emergenza Covid per rafforzare i legami di con la base Usa che si trova ospite in Sicilia sin dal 1959. Interverranno all'iniziativa i rappresentanti dell'Aeronautica e della Marina statunitense e il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti.