Siracusa, riqualificazione di piazza Santa Lucia: consegnati i lavori a ditta appaltatrice

Alla presenza del sindaco di Siracusa Francesco Italia e dell’assessore alla Cultura Fabio Granata, sono stati consegnati alla ditta COEI di Siracusa i lavori di riqualificazione di piazza Santa Lucia. Costeranno circa 100mila euro, provenienti della tassa di soggiorno, ed una volta completati nei 60 giorni contrattuali ridisegneranno l’intero contesto in cui è ubicata la Basilica.

“Un altro importante intervento di riqualificazione urbana che andremo a realizzare grazie ai proventi della tassa di soggiorno, il cui introito lo scorso anno si è raddoppiato. Il recupero di piazza Santa Lucia segue gli interventi che con questi fondi hanno interessato Fonte Aretusa e Villetta Aretusa, l’Antico Mercato, il parcheggio di Fontane Bianche”: lo ha detto il sindaco, Francesco Italia ricordando il complessivo programma di rigenerazione del quartiere interessato in questi mesi anche dai lavori in piazza Euripide e che presto coinvolgerà lo Sbarcadero di Santa Lucia finanziato per 2,5 milioni. “Restituiamo ai cittadini ed ai fedeli un’area pedonale con al centro la Basilica che sarà illuminata artisticamente. Vogliamo che questa parte del centro storico rinasca e per farlo con la Giunta stiamo studiando una serie di iniziative fiscali volte ad agevolare nuovi insediamenti economici in questa area”.

Il progetto di Sebastiano Floridia, con rup Paolo Rizzo, prevede il rifacimento del sagrato e il suo collegamento con l’area antistante il colonnato che per l’intera sua estensione, circa 4 metri di larghezza, sarà pedonalizzata congiungendosi idealmente all’ingresso del sepolcro della Santa. Nascerà in questo modo una grande isola pedonale tutta sullo stesso livello, per la cui realizzazione si userà una “pietra rigenerata” di ultima generazione, dalle medesime caratteristiche di quella attuale ma maggiormente resistente e più leggera, che valorizzerà l’intero contesto. Per permettere l’accesso allo stadio dei pullman ed il passaggio dei mezzi di soccorso saranno realizzati dei cordoli rimovibili.

E’ toccato all’assessore Fabio Granata ricordare l’iter del progetto di riqualificazione “Partito dall’idea di Luigi Puzzo e della Pro Loco di lanciare una crowdfunding per l’acquisto di mattoni per ripavimentare l’area davanti al colonnato della Basilica. Nell’ottica del complessivo progetto di rigenerazione dei quartieri storici della città, come Amministrazione abbiamo pensato a quello che sarebbe potuta diventare tutta l’area attorno alla Basilica solo se si fosse pensato a renderla una grande isola pedonale senza soluzione di continuità. Con la consegna dei lavori oggi questa nostra idea si avvia a diventare realtà”.