Viadotto di Targia a Siracusa, Vinciullo: "Fuori i soldi del patto per il Sud"

"Sul Viadotto di Targia, che conduce a viale Scala Greca, non siamo assolutamente interessati agli spiccioli, vogliamo sapere dove e che fine hanno fatto i rimanenti 5 milioni di euro che sono stati stanziati nel Patto per il Sud e di cui non c’è alcuna traccia". Lo dichiara il coordinatore provinciale della Lega, Vincenzo Vinciullo. "Dispiace che, di fronte alle ripetizioni ossessive di concetti assolutamente privi di fondamento, nessuno in città abbia il coraggio di replicare ma, in maniera ossequiosa e servile, si accetta una ricostruzione assolutamente non vera e che vede la città di Siracusa perdere ben 5 milioni di euro rispetto a quelli stanziati il 10 settembre 2016. L’intervento, che dovrebbe essere realizzato dalla Regione, si presenta impossibile allo stato attuale, a meno che l’Amministrazione Comunale di Siracusa non proceda col cedere i propri diritti sul viadotto alla Regione. E anche questo è un capitolo che va attenzionato. Estranei intervengono a casa mia, ha proseguito Vinciullo, e il sindaco del CGA fa finta di non sentire, di non capire e di non comprendere che l’asseto viario appartiene al Comune di cui lui, evidentemente per caso, è ancora il Sindaco. Nel contestare duramente questo provvedimento e la comunicazione assolutamente fuorviante che è stata fatta, mi sia concesso un momento di ironia: un parte dei 5 milioni mancanti, già destinati alla città di Siracusa, serviranno per lavori al castello di Orazio Nelson, in provincia di Catania, intervento, sicuramente, non previsto nel settembre 2016. Sulla nostra sfortunata città, ha concluso Vinciullo, con misero orgoglio, possiamo dire che continuano ad aleggiare l’ombra e il fantasma di Nelson".