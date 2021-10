Un catanese di 37 anni è stato denunciato dalla Polizia a Lentini, nel Siracusano, per coltivazione di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno scoperto in un terreno in contrada Cuticchi, al confine tra il Comune di Lentini e quello di Ramacca, 26 piante di cannabis indica e il 37enne che si stava apprestando a irrigare la piantagione. La droga è stata sequestrata, mentre per l'uomo è scattata la denuncia.