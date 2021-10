La Polizia di Stato ha arrestato S.D., 29 anni palermitano, M.A., 30 anni di Termini Imerese, e F.M. 50 anni di Trabia per detenzione di droga. Gli agenti della squadra mobile hanno bloccati i tra a bordo di una Volkswagen Golf in via dell'Orsa Minore. Nel corso della perquisizione in una scatola di scarpe trovata dentro la vettura sono stati trovati un chilo e 100 grammi di cocaina. Gli arresti sono stati convalidati dal gip.