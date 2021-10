Ragusa, gli trovano in casa cocaina ed hashish: arrestato per spaccio

La Polizia di Stato - Squadra Mobile e Sezione Volanti, nella serata di ieri ha tratto in arresto V.B., 23 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti, su esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Ragusa, poiché, destinatario di obbligo di soggiorno nel Comune di Ragusa, ha ripetutamente violato la prescrizione di non allontanarsi dalla dimora abitativa nella fascia notturna.

V.B. è stato altresì tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio poiché, nelle fasi di esecuzione del provvedimento restrittivo, il personale operante ha rinvenuto della sostanza verosimilmente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi otto e del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 12 che il soggetto deteneva occultata all’interno dei pantaloni. Un ulteriore quantitativo di grammi 0,27 di sostanza stupefacente del tipo cocaina è stata rinvenuta su un piatto all’interno della sua abitazione.

La perquisizione effettuata consentiva di rinvenire anche un bilancino elettronico perfettamente funzionante e la somma di euro 225, suddivisa in banconote di vario taglio, sicuramente provento di attività di spaccio.

Il soggetto, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto presso il Carcere di Ragusa a disposizione della magistratura.