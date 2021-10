Pagano (Lega): grave monologo gender di Zan al liceo Cannizzaro di Palermo

“Gravissimo il monologo gender di ieri mattina al Liceo Cannizzaro di Palermo. Grazie alla complicità determinante della Preside Anna Maria Catalano, il deputato del Pd Alessandro Zan si è potuto esibire davanti agli studenti senza alcun contraddittorio". Lo denuncia in una nota il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano, annunciando che "presenteremo nelle prossime ore un'interrogazione al ministro dell'Istruzione per denunciare questo ennesimo, vergognoso episodio di indottrinamento gender nei confronti degli studenti e sollecitare provvedimenti disciplinari.

Questa non è autonomia scolastica, ma il frutto evidente di una squallida iniziativa politica avallata palesemente dalla preside Catalano che, già nota per il suo esplicito sostegno alla sinistra sui social, ha fatto stavolta addirittura carta straccia della nota del Miur n. 1972 del 15 settembre 2015 nella quale si chiarisce nero su bianco che le teorie gender non rientrano in alcun modo nell'insegnamento scolastico".