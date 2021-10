Piazze di spaccio a Siracusa, arrestato con la "coca" e hashish a Mazzarrona

Nell’ambito della lotta al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti, che da tempo vede impegnati gli Uffici operativi della Questura di Siracusa nelle cosiddette piazze dello spaccio, agenti della Squadra Mobile, coadiuvati da personale delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno arrestato un giovane siracusano di 25 anni, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Nel pomeriggio di ieri, gli investigatori sono intervenuti nel quartiere della Mazzarrona ove hanno sorpreso il giovane in possesso di 9 grammi di cocaina, 21 grammi di hashish, vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e di 245 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nell’ambito di tale scenario operativo, è stato controllato e denunciato un uomo di 47 anni per evasione dai domiciliari e un altro giovane, di 28 anni, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente per uso personale di droga.

Il venticinquenne il primo ottobre era stato già arrestato per il medesimo reato ed era stato sottoposto all’obbligo di firma.

Ora, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto ai domiciliari.