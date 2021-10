Al Siracusa arriva il giovane difensore Longo: "Ho tanta voglia di fare bene"

Lorenzo Longo è un nuovo calciatore della Asd Città Siracusa. Difensore centrale di 22 anni (è nato a Paternò il 29 gennaio 1999) ha firmato questa mattina con la società azzurra. Poi ha preso parte alla seduta di allenamento sull’erba del “Nicola De Simone” insieme ai nuovi compagni. Fortemente voluto da mister Giuseppe Mascara, il giovane e roccioso difensore proviene dal Troina, squadra con la quale ha disputato lo scorso campionato di serie D. Dopo la trafila nel settore giovanile del Catania (Giovanissimi e Allievi Nazionali, Berretti e varie convocazioni nelle nazionali under 16, under 17 e B), si è trasferito a Sanremo dove ha giocato l’intero girone di andata in serie D nella stagione 2017-18. Poi il ritorno nella città etnea (con convocazioni anche in prima squadra in C, senza però mai esordire), prima di andare al Palazzolo. Nel 2019-20 ha indossato prima la maglia della Sancataldese e poi quella della Cittanovese in D. A seguire, il trasferimento a Biancavilla e poi Troina, società dalla quale si è svincolato al termine della scorsa stagione. Lorenzo Longo è un centrale che può adattarsi anche a ricoprire i ruoli di esterno basso sia a sinistra che a destra. E’ già stato allenato da Mascara a Sancataldo, Biancavilla e Troina.

“Sono contento di essere qui e sono pronto a dare il meglio affinché la squadra riesca ad uscire velocemente da questo momento difficile – le prime parole del calciatore – Ringrazio il presidente Montagno e mister Mascara per questa opportunità. Ho tanta voglia di far bene e di ricambiare la fiducia della società. Domenica a Ragusa non sarà facile, ma daremo tutto per cercare di fare risultato”.

Per quanto riguarda la seduta odierna, dopo la lunga ed intensa parte atletica, agli ordini di Mimmo Crisafulli, gli azzurri hanno lavorato con il pallone, svolgendo esercizi a uno e due tocchi, sotto lo sguardo attento di mister Peppe Mascara. La seduta si è conclusa con una partitella a ranghi misti. Differenziato per i difensori Paschetta, Costa e Mignemi, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.

Questa mattina a Enna il giovane attaccante azzurro Lorenzo La Delfa è stato sottoposto ad un intervento (in anestesia epidurale) di incisione per il drenaggio del sangue coagulato nella gamba a seguito dell’infortunio di mercoledì scorso in Coppa Italia contro il Real Siracusa Belvedere. Il ragazzo sta bene e i tempi di recupero previsti sono di circa 40, 50 giorni.