Sedici arresti in provincia di Taranto per un giro di droga

E' in corso dall'alba a Taranto e in vari comuni della provincia (Massafra, Palagiano e Statte) un'operazione antidroga dei carabinieri che stanno eseguendo 16 arresti (13 in carcere e tre ai domiciliari). Alle operazioni partecipano i militari del Comando provinciale di Taranto, le unità antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno (Bari) e un elicottero dell'Elinucleo di Bari Palese, per un totale di circa 80 uomini. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 nel Comando Provinciale dei carabinieri di Taranto.