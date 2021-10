Rafforzare il sistema immunitario: i consigli e gli integratori giusti da assumere

Patologie, freddo, cambio di stagione, alimentazione impropria o inadeguato riposo: tutte cause che possono compromettere o indebolire il sistema immunitario, per cui rafforzarlo è estremamente necessario. Quindi è fondamentale adottare uno stile di vita sano, perché anche se non abbiamo delle certezze sul tema delle difese immunitarie, è invece scientificamente provato che avere abitudini alimentari salutari protegge l’organismo da molte malattie e da molti disturbi corporei.

Un’alimentazione sana aiuta a migliorare le funzionalità dell’intero sistema immunitario, rafforzando le difese immunitarie: una dieta sana dovrebbe essere composta da cibi come frutta, frutta secca, verdura, cereali integrali, yogurt, in associazione a prebiotici e probiotici.

In generale, è essenziale apportare adeguatamente elementi come la vitamina E (contenuta ad esempio nella frutta secca) che aiuta a migliorare la risposta immunitaria in casi di attacchi virali; la vitamina C (contenuta negli agrumi e nei kiwi) che contrasta i radicali liberi e rappresenta un valido aiuto contro i cambi di stagione. Infine sarebbe opportuno eliminare gli alimenti grassi e pesanti.

Un altro fattore che potenzia le difese immunitarie è l’attività fisica, per il raggiungimento di un peso corporeo equilibrato: numerosi studi scientifici hanno evidenziato come un’adeguata attività motoria migliori il funzionamento di alcuni componenti dei globuli bianchi, i neutrofili.

Altro consiglio, limitare l’assunzione di alcolici e il fumo, poiché indeboliscono le difese immunitarie, e migliorare anche il riposo notturno che incide sul buon funzionamento delle difese immunitarie: durante il sonno infatti l’organismo rielabora le proteine che vengono introdotte con l’alimentazione, utili per contrastare i potenziali agenti patogeni.

Quando un’alimentazione corretta e lo sport non bastano, si può ricorrere ai rimedi offerti dalla natura grazie alle piante officinali ad azione immunostimolante. Per questo, la farmacia online Viata propone alcune linee di integratori mirati a rafforzare le difese immunitarie in base a bisogni specifici.

Gli integratori, infatti, non hanno poteri magici e non sopperiscono totalmente ad una dieta poco bilanciata e a uno stile di vita non sano: hanno la funzione di integrare, appunto, eventuali carenze e permettere al nostro organismo di essere più forte e dietro c’è sempre la nutraceutica, ovvero lo studio di quelle sostanze nutrizionali che in modo naturale hanno delle proprietà curative.

L'utilizzo di integratori per aumentare le difese immunitarie aiuta l'organismo ad essere pronto a gestire le minacce che, in forma più o meno grave, vengono da agenti esterni sotto forma, ad esempio, di malanni stagionali come influenza e raffreddore. Per contrastarli è consigliato l'uso di integratori alimentari a base di vitamine come Esi Vitamina C Pura Retard, e altri basati su minerali e omega 3, l'echinacea, vitamina D, C, E, magnesio, selenio e curcuma.