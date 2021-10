Bloccano un tram e lo danneggiano: è caccia ai vandali a Palermo

Hanno bloccato un tram che stava attraversando i quartieri Sperone e Brancaccio e lo hanno imbrattato con le bombolette spray. È successo martedì sera in via Portella della Ginestra, alla fermata Bione. Quattro giovani con felpe scure e incappucciate, una delle indossava una maschera hanno danneggiato un mezzo della linea 1 dipingendo una fiancata con della vernice colorata. Un danno da migliaia di euro che si somma ai disagi per l'assenza temporanea della vettura che è stata portata in deposito per le operazioni di ripristino. Il conducente del tram, a bordo del quale c'erano diversi passeggeri, è stato costretto a restare alla fermata da uno dei quattro vandali, mentre gli altri completavano "l'opera": un murale con due lettere. Nonostante ciò, il dipendente Amat è riuscito a lanciare l'allarme tramite il 112. All'arrivo della polizia però, dei responsabili non vi era più traccia. Gli investigatori del commissariato Brancaccio hanno raccolto la denuncia dell'autista e dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, acquisendo le immagini riprese dalle telecamere del tram e da altre installate nella zona.