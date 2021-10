Piazze di spaccio a Siracusa, sequestro di droga: il pusher si dilegua

Nell’ambito della lotta al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti, continuano i controlli degli uomini delle Volanti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusane.

Nella serata di ieri e nella notta decorsa, agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato 21 dosi di hashish, 43 dosi di crack e 22 dosi di cocaina.

Alle ore 23.50 di ieri sera, transitando in Via Immordini hanno notato un giovane che, alla vista della Polizia, fuggiva.

Da un sopralluogo effettuato nell’immediatezza i Poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, nascosti in alcuni cespugli, 21 dosi di hashish.

In un secondo intervento, effettuato nei pressi di Via Santi Amato, gli agenti hanno sequestrato all’interno di una grondaia 43 dosi di crack e 22 dosi di cocaina, togliendole dalla disponibilità dei pusher che li avrebbero venduti agli assuntori che si riforniscono di droga in queste piazze.