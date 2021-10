Corona evade dai domiciliari, preso dalla Finanza a Genova

Aveva ricevuto un permesso per recarsi a Roma, probabilmente con la motivazione di far visita a qualche parente. Invece, i militari della Guardia di Finanza di Genova hanno trovato Fabrizio Corona in un locale di Genova, lo hanno posto in stato di fermo giudiziario e il pm di turno Arianna Ciavattini ha chiesto al giudice l'arresto in carcere. Misura che però non è stata concessa, sicchè l'ex agente fotografico è stato denunciato a piede libero per evasione. E non è escluso che i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano adesso applichino di nuovo la misura cautelare in carcere.