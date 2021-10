Contrammiraglio Russo alla Capitaneria di Augusta

Nella giornata odierna, il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Giancarlo Russo, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, accolto dal Comandante, Capitano di Vascello Antonio CATINO, nel contesto delle periodiche ispezioni che il Comand di Zona Marittima sovraordinato effettua alle Capitanerie di Porto dipendenti.

Il Contrammiraglio Russo ha dapprima incontrato, in visita protocollare, il Sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, al Palazzo di Città, il quale ha esternato sentimenti di riconoscenza per l’operato della Guardia Costiera megarese, a tutela della sicurezza del porto e della navigazione, a salvaguardia della vita umana in mare, ed a presidio della legalità in materia di polizia marittima ed ambientale, sottolineando come l’opera di coordinamento assicurata durante il recente e violento fortunale abbattutosi su Augusta, e la prontezza di spirito degli equipaggi militari e del personale marittimo dei servizi tecnico-nautici, abbiano scongiurato il peggio, a fronte delle emergenze verificatesi.