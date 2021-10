Incendio Petrolchimico Brindisi, 2 operai ustionati

Due operai sono rimasti gravemente ustionati in un incidente avvenuto oggi pomeriggio nel Petrolchimico di Brindisi. A quanto si apprende i due operai, che lavorano per una ditta dell'appalto, stavano eseguendo lavori di coibentazione termica quando - per cause da accertare - si sarebbe sviluppato un incendio nel corso del quale entrambi hanno riportato ustioni sul 50 per cento del corpo. Gli operai, che non sarebbero in pericolo di vita, sono ricoverati nell'ospedale Perrino nel reparto Grandi ustionati. L'incendio è stato spento domato dai vigili del fuoco che prestano servizio permanente presso il Petrolchimico. Sul posto si sono recati in serata gli investigatori dello Spesal per un sopralluogo.