La morte del bimbo di Rosolini, disposta perizia psichiatrica per patrigno

La Corte di Assise di Siracusa ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Salvatore Blanco, 31 anni, di Noto, compagno della madre, accusato della morte di Evan, il bimbo di un anno e mezzo morto all'ospedale di Modica il 17 agosto del 2020. Imputata nel procedimento è anche Letizia Spatola, 24 anni, madre del piccolo, di Rosolini. Nella seconda udienza del processo è stato anche conferito l'incarico ad un consulente per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Secondo la Procura, Evan sarebbe deceduto per le lesioni causate dalle violenze di Blanco che avrebbe agito sotto gli occhi della madre del piccolo. Quest'ultima ha detto di non aver avuto la forza di reagire e Blanco è accusato anche di maltrattamenti nei confronti della donna. I consulenti della Procura hanno evidenziato che la "grave insufficienza cardio-respiratoria da broncopolmonite da aspirazione", per cui è morto Evan, sarebbe riconducibile a delle lesioni subite dalla vittima.