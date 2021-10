Estorsioni, aiutò Miccoli: confermata condanna figlio boss di Palermo

Si è costituito ieri nel carcere di Voghera (Pavia), accompagnato dal suo avvocato, Mauro Lauricella, figlio di Antonino (detto 'U scintilluni'), boss del quartiere palerminano della Kalsa. La Cassazione ha confermato la sentenza d'appello che lo aveva condannato a 7 anni per estorsione aggravata. Lauricella è accusato di aver imposto il pagamento per esaudire una richiesta dell'ex calciatore del Palermo Fabrizio Miccoli, a sua volta condannato in appello, con rito abbreviato, a 3 anni e mezzo. Lo scriove il Giornale di Sicilia. La vicenda riguarda un debito dell'imprenditore Andrea Graffagnini nei confronti dell'ex fisioterapista dei rosanero Giorgi Gasparini, che aveva ceduto le proprie quote di un locale notturno e rivendicava un credito di 12 mila euro. Gasparini si era rivolto a calciatore pugliese per risolvere la questione e il bomber del Palermo aveva interpellato il suo amico Lauricella. In primo grado il figlio del boss, che aveva esercitato pressioni su Graffagnini, era stato condannato a un anno per violenza privata, ma i giudici d'appello avevano comminato una condanna a 7 anni per estorsione aggravata, ora confermata dalla Cassazione. I difensori di Lauricella, Giovanni Castronovo e Angelo Barone, hanno annunciato che attendono le motivazioni prima di ricorrere alla Corte di giustizia europea.