Rifondazione comunista, Cappello e Pasqua segretari a Siracusa

E' stato celebrato a Siracusa il Congresso provinciale di Rifondazione comunista. Nei locali di via Carso sono intervenuti i delegati dei circoli del territorio, oltre che delle forze sindacali e politiche della sinistra di alternativa.

Il confronto si è sviluppato sull’enorme difficoltà con cui il nostro Paese ha dovuto affrontare la pandemia e che ha messo in evidenza tutte le storture strettamente connesse alle scellerate politiche neoliberiste che da decenni hanno declassato l’Italia rispetto alla maggior parte delle altre nazioni europee sul piano della sanità pubblica, dell’istruzione pubblica e dell’offerta lavorativa.

Costruire l’Alternativa, a questa società e a questo sistema di sfruttamento, è la proposta che, al livello locale come in quello nazionale, Rifondazione Comunista vuole rimettere in campo. Un’alternativa che metta al centro del dibattito e del nostro agire politico una decisa opposizione alle proposte che le attuali classi dirigenti di centrodestra e centrosinistra ci hanno propinato in questi anni, ancor prima della crisi del 2008, come soluzione ai problemi del Paese.

Dopo la composizione degli organismi dirigenti sono stati eletti come segretari provinciali, Alessandra Cappello e Francesco Pasqua. Riccardo Bruni, invece, è il nuovo segretario del circolo di Siracusa “La Borgata.