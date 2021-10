Scuola, partono assemblee precongressuali a Palermo e Trapani

La scuola in sicurezza, il rilancio della centralita' del suo ruolo educativo per la societa' del futuro, la valorizzazione e il reclutamento del personale e l'edilizia scolastica fondamentale per dotare il territorio di strutture adeguate alle esigenze didattiche. Saranno solo alcuni dei temi delle dodici assemblee precongressuali della Cisl Scuola Palermo Trapani che si svolgeranno con il personale di scuole statali, paritarie ed enti di formazione professionale dei territori palermitano e trapanese a partire da martedi' 12 ottobre. La stagione si concludera' il 13 dicembre con il congresso della categoria che coinvolgera' 137 delegati in rappresentanza dei quasi 7 mila iscritti fra dirigenti scolastici, docenti, personale Ata e operatori della formazione professionale. Il via dunque martedi' presso l'istituto statale Don Colletto di Corleone.