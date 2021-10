Roma, guerriglia in piazza del Popolo dei No Green pass: la polizia carica

Tafferugli e tensioni durante la manifestazione dei circa diecimila No Green pass in piazza del Popolo a Roma, con cariche della polizia nei confronti di alcuni manifestanti che si erano scagliati contro gli agenti cercando di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Alcune centinaia di manifestanti si sono poi diretti verso Palazzo Chigi, un gruppo è anche entrato nella sede della Cgil. Lanciati dalla polizia fumogeni, lacrimogeni e idranti sulla folla. Lancio di petardi e bombe carta in risposta.