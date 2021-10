Si infiamma la campagna elettorale a Roma, Fiano attacca Michetti: "Parole antisemite"

Si scalda la campagna elettorale in vista dei ballottaggi di domenica 17, con Giorgia Meloni che condanna i totalitarismi chiedendo abiura anche alla sinistra, ma irrompe un nuovo fronte polemico con il deputato dem Emanuele Fiano che attacca il candidato del centrodestra a Roma per aver pronunciato "parole antisemite". Arriva la risposta di Enrico Michetti: "La shoah fu unica nella sua disumanità, mai più". Mentre Bertolaso si dice "pronto per Roma, se governo chiama ci sono". Intanto Giuseppe Sala presenta la sua squadra a Milano: dodici assessori, sei uomini e sei donne, di cui due hanno meno di 30 anni, provenienti dai partiti con l'esclusione di due tecnici.