Covid in Italia, 2.748 nuovi casi e 46 decessi

Sono 2.748 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 9 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 344.969 tamponi con un tasso positività allo 0,8%. Sono 367 le terapie intensive occupate, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.692 in totale.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 4.698.038 persone, mentre le vittime sono 131.274. I guariti sono 4.481.462, 3.325 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 85.302 positivi al coronavirus, 624 in meno di ieri.