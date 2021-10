Il Palermo con gli uomini contati domani affronta il Foggia al 'Barbera'

Palermo in campo domani pomeriggio alle 17,30 in casa conrtro il Foggia. Alla sfida contro il “palermitano” Zeman la squadra arriva con gli uomini contati vista la squalifica di Buttaro e le indisponibilità di Almici, Valente, Silipo e Accardi che non saranno della partita. Scelte, dunque, quasi obbligate per il tecnico rosanero Filippi che dovrà fare di necessità virtù in vista di una partita da lui stesso configurata come un match a viso aperto e ricco di contenuti da affrontare senza pensare a quello che c’è sullo sfondo. L’incontro sarà trasmesso sia su Sky Sport al canale 251 che sulla piattaforma Eleven Sport.

“Sappiamo benissimo che le squadre di Zeman giocano un calcio propositivo - ha affermato Filippi - a viso aperto, cosa che piace anche a noi. Sono sicuro che sarà una partita bella e ricca di contenuti. Il calcio di Zeman è propositivo ma è anche un calcio fatto di movimenti che hanno segnato un’epoca e determinato un’idea di calcio: bisogna fare attenzione e lavorare su alcune dinamiche come abbiamo fatto in settimana. Sarà una partita in cui una delle due squadre vorrà la posta in palio”.