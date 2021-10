Sorpreso con 15 piante di marijuana, 30enne denunciato a Lentini

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Lentini hanno denunciato un giovane di 30 anni, trovato in possesso di 15 piantine di marijuana.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare, inoltre, un sofisticato impianto di illuminazione con lampade alogene, un sistema di deumidificazione con termometro digitale e diversi flaconi di fertilizzante specifico per piante di canapa.

Nella circostanza, il giovane è stato denunciato, altresì, per furto di energia elettrica perchè allacciato abusivamente alla rete di distribuzione di energia elettrica.