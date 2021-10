Rosolini, il fratello è candidato e fotografa la scheda col voto: denunciata

Una donna è stata denunciata in stato di libertà a Rosolini per avere fotografato in cabina, dopo avere espresso la preferenza, la scheda elettorale. E' accaduto questa mattina poco prima delle 11 nel seggio numero 19. Sarebbe stata la presidente del seggio, C.G., dopo avere consultato gli scrutatori, a chiedere l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma arrivati al Plesso del Sacro cuore, hanno identificatol'elettrice e poi le hanno chiesto di consegnare il telefonino cellulare che adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'elettrice di Rosolini rischia da un anno a sei mesi di reclusione o un’ammenda che oscilla dai 300 ai 1000 euro.

Secondo quanto appreso da fonti investigative, l'autrice della foto nel seggio elettorale di Rosolini, è la sorella di un candidato al consiglio comunale, Enzo Giurato. la donna avrebbe chiarito che ha scattato la foto per fargli vedere al fratello che aveva immortalato la sua scelta, non sapendo tuttavia che è vietato entrare in cabina con il telefonino. Messi così a tacere le voci fatte circolare dagli avversari del Movimento di Giurato di un voto di scambio. "Mia sorella - ha detto Enzo Giurato - ha commesso una sciocchezza. Voleva farmi vedere che mi aveva votato, invece alla fine la sua preferenza sarà nulla". La donna quello che ha raccontato ai carabinieri dovrà spiegarlo ai giudici. La legge non ammette ignoranza, ma potrebbe cavarsela con un'ammenda".I

l portavoce del Movimento ‘Giovani Rosolinesi’ Corrado Sortino, prende le distanze dall’accaduto e ‘diffida gli avversari politici a fare speculazioni politiche sull’episodio’.