Controlli piazze di spaccio a Siracusa, 17enne con l'hashish viene denunciato

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno eseguito i quotidiani controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale ed hanno denunciato un uomo di 37 anni, sottoposto agli arresti domiciliari ed assente al controllo, e un giovane di 22 anni che, trovato in compagnia di altri pregiudicati, durante il controllo ha minacciato gli agenti e, per tale motivo, è stato denunciato per il reato di minacce gravi.

Inoltre, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati ad infrenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, gli agenti delle Volanti hanno sottoposto a perquisizione un giovane di 17 anni e lo hanno trovato in possesso di 13 grammi di hashish.

Il minore, pertanto, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.