Incidenti sul lavoro, Musumeci: un fondo della Regione per la formazione alla sicurezza

«La giornata del ricordo delle tante, troppe, tragedie sul lavoro sia anche impegno rinnovato di lotta, senza indulgenza, al lavoro nero, affinché nessuno sia più vittima "del" lavoro. Il rispetto delle regole e l'incentivazione di una cultura della sicurezza sono le basi per scongiurare quelle che non mi piace chiamare "morti bianche" perché sono, sempre più spesso, tragedie prevedibili. La Regione Siciliana - come ho annunciato all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - sta valutando la possibilità di istituire un Fondo che possa contribuire alla formazione della sicurezza. Per scongiurare gli infortuni sul lavoro, la consapevolezza del rischio che questo eventualmente comporta è fondamentale". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nella "Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro".