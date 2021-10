Scuola, Barbara Floridia: nel Messinese 624mila euro a 39 istituti per le Stem

Trentanove scuole di Messina e provincia usufruiranno di un finanziamento di 624 mila euro da destinare agli spazi laboratoriali e dotazioni digitali per l'apprendimento delle Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Lo rende noto la sottosegretaria all'Istruzione, la messinese Barbara Floridia. "E' importante sottolineare che l'insegnamento integrato della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica assumeranno un ruolo sempre più centrale e rivoluzionario nella scuola: grazie alle Stem vengono insegnate abilità che serviranno a sviluppare competenze e consentiranno agli studenti di arrivare al mercato del lavoro preparati e con una altissima competenza. Proprio per questo è fondamentale reperire finanziamenti per le Stem perché rappresentano la scuola del futuro. In questa direzione vanno i fondi del Pnrr, che ha destinato 1 miliardo di euro per la promozione delle competenze Stem soprattutto per incentivare le studentesse allo studio di queste discipline".