Merkel: sull'accordo con l'Iran sul nucleare "settimane decisive"

Per l'accordo sul nucleare iraniano le prossime saranno "settimane molto decisive". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel nella conferenza stampa con il premier Naftali Bennett. Merkel ha poi sottolineato che Teheran sta continuando ad arricchire uranio e che su questo ci sono "responsabilità di Russia e Cina". Il premier israeliano ha ammonito che occorre impedire che diventi "una Paese sulla soglia nucleare". Merkel ha poi assicurato che "la Germania continuerà anche in futuro a sentirsi impegnata per la sicurezza di Israele. Questa è una posizione chiara del governo tedesco. Noi vogliamo che fra di noi ci siano rapporti vitali, non rigidi". Sia Bennett sia il ministro degli esteri Yair Lapid hanno poi espresso riconoscimento per il netto sostegno ad Israele garantito dalla Merkel durante il suo mandato. Le parole di Lapid, che ha menzionato le vicissitudini del nonno e del padre durante la Shoah hanno emozionato la cancelliera al punto che, secondo i media, "ha dovuto asciugare una lacrima". Sulla questione palestinese la Merkel ha ribadito che la Germania - diversamente dal governo Bennett - continua a credere nella soluzione dei Due Stati.