Scontri a Roma durante protesta green pass: dodici arresti

Sono state arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte negli scontri di ieri nel centro di Roma. Fra loro Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e leader romano di Forza Nuova, oltre a un ex appartenente ai Nar. In tutto 600 i manifestanti identificati, 38 i feriti fra le forze dell'ordine. Fra i partecipanti all'assalto alla Cgil era presente pure il leader di 'IoApro' Biagio Passaro che ha postato un video su Fb. "E' sicuramente violenza e squadrismo poi la matrice non la conosco", commenta Giorgia Meloni. Il Pd attacca: "Inaccettabile ambiguità. Se non sa riconoscere la matrice, glielo spieghiamo noi". Giuseppe Conte ritiene che ci siano "le condizioni per lo scioglimento" di Forza Nuova".