Scontri green passa Roma: assalto al Pronto soccorso, ferite quattro persone

Una trentina di manifestanti hanno assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il green pass, sfondando la porta di ingresso, raggiungendo anche l'area dedicata ai pazienti più critici ed impedendo l'accesso ad eventuali altri pazienti gravi. "La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l'intervento delle forze di polizia - spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell'ordine e due operatori sanitari". Un'infermiera è stata colpita con una bottigliata in testa.

"Uno Stato democratico deve consentire a ognuno di svolgere la propria attività lavorativa, tutelandone la salute e assicurandone lo svolgimento nella più totale sicurezza. Le tragedie a cui stiamo assistendo senza tregua sono intollerabili e devono trovare una fine, rafforzando la cultura della legalità e della prevenzione. Le leggi ci sono e vanno applicate con inflessibilità". E' quanto afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la Giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. E il ministro Orlando sottolinea che "il lavoro va rimesso al centro della nostra azione politica e della nostra democrazia". —.