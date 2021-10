Nations Leaugue: l'Italia batte il Belgio ( 2 a 1 ) nella "Finalina" e conquista il terzo posto

Tutti nel secondo tempo i gol della "Finalina" di Nations League che l'Italia si è aggiudicata battendo, a Torino, il Belgio per due a uno. I gol nel secondo tempo, al 1' di Barella, al 20' di Berardi su rigore, al 41' di De Ketelaere. Prima del fischio di inizio della finale per il terzo posto di Nations League, i giocatori di Belgio e Italia si sono inginocchiati come gesto antirazzista. Adesso gli azzurri si concentrano sull'appuntamento decisivo di Novembre contro la Svizzera, gara valida per le qualificazioni ai Mondialei.

Roberto Mancini chiude, quindi, il ciclo di ottobre di partite azzurre con la vittoria sul Belgio nella finalina di Nations League e guarda alla sfida decisiva del 12 novembre, quando l'Italia andra' in cerca della vittoria che la qualificherebbe ai Mondiali.

"Abbiamo rivisto oggi l'Italia dell'Europeo? Era cosi' anche con la Spagna - dice il ct, a RaiSport - ma li' eravamo in 10 ed era difficile; altrimenti sarebbe stata la stessa partita di oggi".

Mancini e' soddisfatto della prova del centrocampo ("abbiamo diverse soluzioni e giocatori con tanta qualità: e' un dato positivo") e della prestazione di Chiesa: "Lui non ha difficolta' a giocare a destra o a sinistra"

