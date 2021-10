Incidente stradale nelle prime ore di oggi sulla Provinciale Scoglitti-Macconi, in territorio di Vittoria. Per cause da accertare un'Audi A5 è finita in un canalone per lo scolo di acque bianche rimanendo incastrata. Solo qualche contusione per gli occupanti della vettura. Sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

(FOTO: Franco Assenza)