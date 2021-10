Palermo, "Chiacchere sul marciapiede": appuntamento dedicato al libro "Noemi Crack Bang"

“Noemi Crack Bang”, il libro inchiesta di Victor Matteucci e Gilda Sciortino (Mediter Edizioni) sarà al centro dell'appuntamento "Chiacchere sul marciapiede" in programma martedì 12 ottobre, alle 18,30, a Palermo, alla Libreria "Tante Storie" di via Ludovico Ariosto, 27. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Annamaria Picozzi, procuratore aggiunto e consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta su femminicidio e ogni forma di violenza di genere.

Il libro racconta la storia vera di Noemi Ocello, morta a 32 anni presumibilmente per overdose. E' un libro inchiesta di 392 pagine, contenente una ricca e inedita documentazione cartacea e audio, supportata da una serie di testimonianze inedite e da una mole di documenti originali che la stessa Noemi ha lasciato nelle sue comunicazioni telefoniche della durata di ore. In tutto 55 interviste a rappresentanti istituzionali, procuratori, medici, psichiatri, insegnanti, diretti protagonisti per colloqui complessivi di circa 90 ore. Testimonianze grazie alle quali è stato possibile comprendere il mondo nel quale Noemi ha vissuto e ciò che sono stati i 32 anni della sua vita. Una delle chiavi di lettura della storia di Noemi è rappresentata dal ruolo controverso delle donne e dalla continua mancanza di empatia nei suoi confronti da parte delle istituzioni.