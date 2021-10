Calcio, Promozione: il Modica battuto in casa dal Canicattini ( 1 a 2 ), per il Frigintini un altro pareggio ( 1 a 1 ) con il Pro Ragusa

Modica Calcio 1

Città di Canicattini 2

Marcatori: st 2' Sigona, 27' Pandolfo (rigore), 42' Kebbeh.

Modica Calcio: Incatasciato, Galfo (st 34' Falla), Bonaventura (st 18' Musso), Gatto (st 18 Pitino), Francesco Vindigni, Toscano, Cavallo (st 11' Novello), Peluso (st 18' Pellegrino), Drago, Butera, Kebbeh. A Disp:Andrea Vindigni, Blando, Basile, Puccia. All. Giancarlo Betta.

Città di Canicattini: Randazzo, Amore (st 30' Lattante), Sammito, Lorenzo Latina, Bongiorno, Angelo D'Agostino, Pandolfo, Camara (st 45' Cassia), Carrabino (st 48' Bellomia),Alessio D'Agostino, Sigona. A Disp: Vasques, Marco Latina, Miceli, Amato, Melluzzo, Cultrera. All. Walter Emanuele Bucchieri.

Arbitro: Salvatore Contraffatto di Catania

Assistenti: Antonio Alessio Di Paola e Paolo Vinciguerra di Catania.

Sconfitta casalinga per il Modica Calcio che al “Vincenzo Barone” si fa infilzare d un Città di Canicattini bravo a chiudere tutti gli spazi ai rossoblù e a capitalizzare le uniche occasioni costruite per portare a casa l'intera posta in palio.

Per i rossoblù di Giancarlo Betta una sconfitta che dovrà far riflettere su come affrontare le gare casalinghe con squadre che impostano le partite sulla difensiva e sfruttando le ripartenze riescono a trovare impreparata la difesa rossoblù per portarsi in vantaggio, mettendo ancora più in salita la partita.

I canoni della gara tra i rossoblu di casa e i “canarini” (oggi in maglia nera), di Bucchieri sono identici a quelli visti nella gara d'esordio con il Città di Comiso. Modica che marca una netta, ma alquanto sterile supremazia territoriale e ospiti che si difendono con ordine chiudendo tutti gli spazi.

Per annotare un'azione pericolosa, bisogna aspettare il 31', quando Butera riceve palla al limite e lascia partire un tiro che “scheggia” la traversa e finisce sul fondo.

Al 41' scambio sulla sinistra Galfo – Peluso con quest'ultimo che va al tiro respinto a pugni chiusi da Randazzo.

Si va così al riposo con il risultato inchiodato sullo 0 – 0.

A inizio ripresa a sorpresa il Città di Canicattini passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner ribattuto dalla difesa modicana, la sfera arriva sulla sinistra all'ex Stefano Sammito che crossa basso al centro dell'area di rigore dove Sigona gira sul secondo palo insaccando nonostante il tentativo in tuffo di Incatasciato di evitare il vantaggio ospite.

Il Modica prova a riorganizzarsi e al 8' Vindigni lancia per Butera che va al tiro ribattuto d Randazzo.

Al 11' sono ancora i rossoblù a sfiorare il pareggio. Dopo una azione confusa in area di rigore ospite la sfera arriva a Drago che da pochi passi colpisce in precario equilibrio con palla che si stampa sulla traversa.

Betta prova a mettere forze fresche in campo buttando nella mischia contemporaneamente Musso, Pitino e Pellegrino a cui fanno spazio Bonaventura, Gatto e Peluso.

Al 27' Pandolfo in ripartenza sulla sinistra, sfrutta la sua velocità, ma appena in area va in contrasto con Vindigni e finisce a terra. L'arbitro assegna il calcio di rigore che lo stesso Pandolfo trasforma (nella foto) siglando il 2 – 0 per gli ospiti.

Il Modica accusa il colpo, ma prova a reagire e al 42' accorcia le distanze. Novello batte un corner dalla sinistra, Pitino appostato sul secondo stacca di testa, ma colpisce il palo, sulla sfera si avventa Kebbeh che anticipa il suo marcatore e da pochi passi depone in rete rendendo i minuti finali più interessanti.

Nei 5' di recupero concessi dall'arbitro si gioca pochissimo (come del resto durante tutti i 95') perchè gli ospiti fanno ostruzionismo per cercare di arrivare al traguardo con i tre punti e il Modica nella foga non ha più le idee troppo lucide.

Alla fischio finale fanno giustamente festa gli ospiti, mentre i rossoblu (oggi in maglia bianca) escono a testa bassa dal terreno di gioco tra i mugugni dei propri tifosi.

FRIGINTINI 1

PRO RAGUSA 1

Frigintini: La Licata, Arrabito, Corallo (40’ st. Pisana), Buscema (25’ st. Gugliotta), Pianese, Di Martino, Sangiorgio, Drago, Noukri, Calabrese, Occhipinti (23’ st. O. Modica). All. Di Rosa

Pro Ragusa: Macias, Licitra, Khalfouni, Fichera, Conti (5’ pt. Carnazza, 1’st. Baglieri), Vinci, Palazzolo (9’ st. Mussolin), Ambrogio, Cultrera (45’ st. Leggio), Vitale, Amenta (22’ st. Puggia). All. Giglio

Arbitro: Giorgio Fragalà di Acireale; Ass: Rizzo (EN), Litrico (CT)

Reti: p.t. 34’ Khalfouni; 36’ Sangiorgio (rig)

Dopo quello di Avola, un altro pareggio da parte dei rossoblù del Frigintini calcio. Questa volta al termine di una prestazione ben lontana da quelle alle quali i ragazzi di mister Di Rosa erano soliti offrire. Una prestazione opaca che solamente nel finale del match Pianese e compagni hanno tentato di ravvivare; ed hanno avuto anche le occasioni per agganciare in extremis il successo. Che non è arrivato per la poca precisione che a turno gli attaccanti hanno fallito. Gara non brillante, quindi, che nel primo tempo ha vissuto sui sussulti dei due gol, subito dopo che il pallone su tiro di Occhipinti è terminato di poco alto sulla traversa della porta difesa da Macias. Al 34’ Pro Ragusa in vantaggio con Khalfouni che ha calciato una punizione dal limite dell’area con pallone respinto dalla barriera e subito dopo ripreso dallo stesso difensore che con un tiro secco di destro ha centrato l’angolo basso alla sinistra di La Licata. Immediata reazione dei rossoblù con Sangiorgio che si incunea in area di rigore ospite e viene fermato dall’ex Vinci. Per il direttore di gara è calcio di rigore che lo stesso calciatore trasforma per il gol dell’1-1. Poi è gioco a centro campo con pochi pericoli per i dirimpettai portieri. Solo un’azione corale del Frigintini da segnalare al 42’, ma la conclusione è con pallone che termina di poco alto sulla traversa. Il secondo tempo non si discosta molto dal primo, con azioni improvvisate e Pro Ragusa che si lascia preferire in fase di impostazione di gioco. I difensori rossoblù, tuttavia, fanno buona guardia e solamente al 40’ in contropiede il Pro Ragusa mette i brividi al numero uno del Frigintini. Di contro la pressione dei rossoblù di mister Di Rosa è più costante, ma si collezionano solamente calci d’angolo che non sortiscono l’effetto sperato del gol. Al triplice fischio finale dell’arbitro il finale è sempre bloccato sul risultato di parità. E forse l’assenza per infortunio di Carlo Sella ha avuto un impatto psicologico negativo sui suoi compagni.

