Movida, violate norme anti covid: sanzionati due pub di via Sangiuliano a Catania

Nel quadro delle attività di controllo volte a garantire il corretto svolgimento della cosiddetta “movida” catanese, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, unitamente ai colleghi del N.A.S. e del Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio finalizzato a scongiurare l’ulteriore verificarsi di episodi di condotte da parte degli utenti che inevitabilmente confliggono le esigenze dei residenti.

L’attività è stata incentrata soprattutto nella zona comprendente la via Antonino Di Sangiuliano e ad essa adiacente con particolare riferimento ai locali pubblici ivi insistenti.

In due pub di Catania, tra quelli sottoposti ad ispezione, i militari hanno riscontrato la mancata osservanza delle norme anticovid ed hanno così proceduto al conseguente sanzionamento amministrativo del titolare e, in un caso, anche alla sospensione per due giorni dell’attività.