Calcio, l'Acr Messina esonera il tecnico Salvatore Sullo

Salvatore Sullo non è più l'allenatore dell'Acr Messina, formazione che milita nel girone C di Serie C. Il divorzio arriva il giorno dopo la sconfitta interna con il Monterosi e il penultimo posto in classifica con 5 punti dopo 8 giornate. A rendere nota la separazione il club giallorosso che, attraverso un comunicato, specifica che la decisione è stata presa di comune accordo dopo un confronto con lo stesso tecnico, che ha manifestato le proprie difficoltà "visti i risultati sportivi delle ultime settimane e il crescente atteggiamento negativo della squadra". "L'Acr Messina - conclude la nota - ringrazia l'allenatore campano per il lavoro svolto con professionalità ed impegno costante, augurando le migliori fortune professionali nel prosieguo della carriera".