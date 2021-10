Elezioni, si vota fino alle 14 in 42 Comuni: col fiato sospeso a Rosolini, Pachino e Noto

Urne aperte nuovamente da stamane alle 7 in 42 Comuni siciliani chiamati al voto per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali. Si voterà fino alle 14, dopo che ieri i seggi erano stati aperti dalle 7 alle 22. Subito dopo la chiusura delle urne comincerà lo spoglio. Ieri sera alle 22 l'affluenza era stata del 44,1%. Gli eventuali ballottaggi, nei 13 centri dove si vota con il sistema proporzionale, sono previsti il 24 e 25 ottobre. L'elettore può esprimere fino a due preferenze, ma con alternanza di genere, pena l'annullamento della seconda preferenza. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa. Per recarsi al seggio occorre munirsi di mascherina protettiva e non occorre esibire il Green pass. I Comuni più popolosi interessati al voto sono Vittoria, in provincia di Ragusa; Alcamo, nel Trapanese; Caltagirone, Adrano e Giarre in provincia di Catania; Canicattì, Favara e Porto Empedocle nell'Agrigentino; Lentini, Noto, Pachino e Rosolini in provincia di Siracusa; San Cataldo nel Nisseno.

I VOTANTI DI IERI ALLE 22

La percentuale dei votanti alle 22 in provincia di Siracusa è stata del 43,73%. Il Comune dove si è votato di più è stato quello di Sortino, mentre l'affluenza più bassa si è registrata a Lentini.

A Rosolini su 19,979 aventi diritto al voto, sono andati alle urne in 8. 930 per una percentuale del 44, 77%.

Quattro punti percentuale sotto la media dei votanti a Pachino che è arrivata al 40, 73. I votanti sono 20.889 e fino alle 22 hanno esercitato. il loro diritto - dovere di voto 8.508 cittadini.

Cifra tonda a Noto dove sono due i candidati a sindaco che si sfidano. In 10 mila alle urne su 21.344 aventi diritto (46,85%).

Record negativo di affluenza alle urne a Lentini, nonostante la sfida a 6. Ha votato il 37,77%. Sono andati ai seggi 7.913 perone su 20,952 elettori.

Nel piccolo Comune di Ferla ha votato il 51,02%. In termini di numeri ai seggi sono andati 1.253 elettori a fronte dei 2.456 aventi diritto. Il primato, tocca a Sortino dove ha votato il 54,08% degli aventi diritto che sono 8.080. Ai seggi si sono recati in 4.370.

Prima giornata di voto anche a Vittoria, Comune in provincia di Ragusa, così come quello di Pachino, sciolto per infiltrazioni mafiose. Su 50.747 cittadini chiamati alle urne, sono andati ai seggi 21.775 persone (42, 92%).

L'esito dei risultati potranno essere seguiti in tv su Canale 74 ed in diretta streaming su Nuovo Sud a partire dalle 15,30.

(Nella foto la scuola del Sacro Cuore a Rosolini)