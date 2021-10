Acate, prima visita ad Acate del vescovo La Placa nel giorno della festa di San Biagio

La prima visita ad Acate del vescovo di Ragusa monsignor Giuseppe La Placa nel giorno dei solenni festeggiamenti di San Biagio. Un giorno da ricordare per il centro ibleo. La comunità acatese si è stretta così con il consueto calore al suo Patrono e al suo Pastore. Per tante volte i predecessori di La Placa, (Rizzo, Urso e Cuttitta) avevano presieduto la terza domenica dopo Pasqua la celebrazione eucaristica in onore del Protettore, ma nessuno si ricorda una loro presenza la seconda domenica di ottobre. Così, anche se privata per il secondo anno consecutivo della processione a causa dell’emergenza pandemica, la festa del 2021 rimarrà negli annali cittadini.

Accolto davanti alla chiesa di San Vincenzo da un nutrito gruppo di bambini e di adulti, al suono della banda musicale diretta dal maestro Ottavio Baglio, il vescovo ha ricevuto il saluto del parroco, don Mario Cascone, e del sindaco, dott. Giovanni Di Natale, i quali hanno espresso la gioia dell’intera comunità acatese nel ricevere la visita del nuovo Pastore della diocesi di Ragusa.

Monsignor La Placa ha salutato affettuosamente i bambini, intrattenendosi con alcuni di essi, e si è detto felice di poter conoscere anche questa porzione del gregge affidato alle sue cure pastorali. Ha poi visitato l’interno della chiesa di San Vincenzo, e quindi si è recato a piedi nella vicina chiesa Madre, dove ha presieduto la S. Messa solenne in onore di San Biagio (nella foto il presule con il parroco davanti al simulacro del Santo protettore della gola e Martire di Sebaste). Durante l’omelia il vescovo si è soffermato sulle letture bibliche, sottolineando l’importanza del dono della sapienza, che dobbiamo chiedere a Dio per poter gustare le delizie del suo amore. Al termine della celebrazione il vescovo ha ringraziato i tre sacerdoti che operano ad Acate (il parroco don Mario Cascone, il vicario don Vincenzo Guastella, il parroco emerito don Girolamo Bongiorno) le autorità presenti, il coro parrocchiale e i ministranti che hanno animato molto bene la Messa. Il vescovo si è detto molto contento di questa sua prima visita ad Acate, promettendo che essa sarà la prima di una lunga serie di altre visite. Tutte le celebrazioni in onore di San Biagio sono state animate dal coro dell’Azione Cattolica per l’inaugurazione del nuovo anno associativo.