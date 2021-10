Bimbo conteso a Noto, madre e nonna picchiano il padre: denunciate

La madre e la nonna di un bimbo conteso aggrediscono il papa' del piccolo e i poliziotti intervenuti. Le due donne sono state denunciate a Noto dagli agenti che in via Napoli avevano visto un uomo e una donna che litigavano davanti a un bimbo che piangeva nel suo passeggino. I due ex conviventi stavano litigando per la custodia del piccolo. La giovane di 28 anni ha continuato a inveire contro l'ex compagno, colpendolo con un forte schiaffo al volto. Si e' poi rifiutata di fornire le proprie generalita' agli agenti. Sul posto e' giunta subito la madre della giovane che, scesa dall'auto, armata di un grosso bastone, ha minacciato i poliziotti e l'ex genero. Gli uomini del commissariato hanno faticato non poco a bloccare la sessantenne che e' stata disarmata e denunciata, come peraltro la figlia, per i reati di oltraggio, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, percosse e rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie identita' personali. Il bastone e' stato posto sotto sequestro.