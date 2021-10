I passeggeri delle navi da crociera in transito al porto accolti da Confcommercio Pozzallo

Grande accoglienza di Confcommercio Pozzallo ai passeggeri e all’equipaggio di M/S e Hebridean Sky, una delle navi da crociera che, in questo mese di ottobre, è in transito al porto. “E’ stata un’accoglienza riuscitissima – dice il presidente di Confcommercio Pozzallo, Giuseppe Cassisi – soddisfatto il comandante della Capitaneria, Donato Zito, e il comandante della nave. Agli organizzatori di questa iniziativa sono arrivati i complimenti anche se è stato fatto tutto in fretta. Come Confcommercio, assieme al gruppo "Cuore di Pozzallo", abbiamo offerto a tutti i passeggeri in transito: cocktail di benvenuto, bags con cartoline di Pozzallo, mappa turistica, brochure e assaggio prodotti tipici. Il tutto per cercare di promuovere al meglio la nostra città, per farla restare nel cuore dei turisti in transito che andranno a visitare il barocco del Sud est Sicilia. Si sta già pensando di offrire, nelle prossime date, anche un’escursione organizzata nel nostro ambito cittadino. Faremo conoscere al meglio la torre Cabrera, il museo di Giorgio La Pira, le spiagge, il nostro pesce, le nostre peculiarità”. Le altre date programmate sono il 21 e il 26 ottobre. “Cercheremo di fare marketing per la nostra città – prosegue Cassisi – allo stesso modo di come si fa per le nostre aziende e per i nostri prodotti. Puntiamo alla crescita. Quindi, seminiamo. I frutti si raccoglieranno”. Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti aggiunge: “Il porto di Pozzallo ha potenzialità inespresse. Dobbiamo cercare di rilanciarlo nella maniera più adeguata. L’iniziativa dei nostri associati di Pozzallo è assolutamente valida in questa ottica e per questo motivo la sosteniamo. Dobbiamo puntare alla crescita. E dobbiamo farlo in maniera strutturata, sfruttando al meglio le nostre infrastrutture”.