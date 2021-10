Palermo, a Villa Niscemi finissage della mostra di Flavia Agar Di Piazza

La musica di Marcello Mandreucci e il nuovo libro - tortura “Berlingaccio ”di Pippo Montedoro saranno la cornice del finissage, in programma alle 16.30 di giovedì 14 ottobre, di “MoviMenti”, la mostra di Flavia Agar Di Piazza (nella foto), alla Galleria Scafidi di Villa Niscemi, a Palermo.

Ancora pochi giorni, quindi, per ammirare le 24 immagini, in parte a colori e in parte in bianco e nero, piene di suggestioni di questa permanente, realizzata in collaborazione con le associazioni “Il Signore degli anelli” e “Mondello mudd Festival”. Un insieme di frammenti che compongono il mondo di questa fotografa, il cui talento si è nel tempo rivelato attraverso diverse forme espressive d’arte.