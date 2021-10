Floridia, è morto Angelo Vassallo: fu un esponente del clan Aparo

E' morto in un ospedale di Catania, il floridiano Angelo Vassallo, 57 anni. E' stato stroncato da un male incurabile. Vassallo negli anni passati era stato un punto di riferimento del clan degli Aparo. Era stato condannato a 30 anni di carcere per un omicidio. Aveva scontato quasi tutta la pena, ma appena uscito di prigione, aveva trovato un posto di lavoro nel settore dell'ecologia, proprio a Floridia. Insomma, avrebbe preso la strada della riabilitazione sociale. Inciampa, però in un blitz antimafia nel luglio del 2020 dove torna in carcere insieme ad altre 18 persobe. Nel febbario del 2021 il Gip del tribunale di Siracusa lo carcere. Ieri il tumore, però, se l'è portato via.