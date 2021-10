Primo sindaco - donna a Pachino col 40,3%: esulta Fratelli d'Italia

Il dato non è definitivo, mancano ancora i risultati definitivi di 5 seggi, ma Pachino ha festeggiato ieri sera nella sede di CambiaMenti, l'elezione di Carmela Petralito. La prof di Matematica ha superato la soglia del 43%, sostenuta da Fdi, CambiaMenti, Diventerà bellissima, Progetto Pachino Spiraglia e UniAmo Pachino. Partita così chiusa a primo turno da Petralito su Barbara Fronterrè che ha finito la corsa al 27,42. Per quello che può valere la terza piazza è del M5s con Fabio Fortuna che si ferma al 15,36%. Fanalino di coda il coordinatore locale di Forza Italia, Corrado Quartarone (13,72%). “La vittoria al primo turno del sindaco Carmela Petralito sostenuta da "Fratelli d’Italia a Pachino è un grande risultato così come a Rosolini dove andrà al ballottaggio anche il candidato appoggiato da FdI. C’è grande soddisfazione per i risultati delle amministrative in provincia che hanno dimostrato, ancora una volta, la crescita e il radicamento del partito nel territorio con un grande lavoro di squadra e una leadership forte di Luca Cannata”, lo afferma il coordinatore Giuseppe Napoli. La deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, commenta i dati: “Si tratta di risultati straordinari che premiano una politica coerente che ha come protagonisti la credibilità delle persone che credono nei nostri valori. Candidati, a sindaco e al Consiglio comunale, preparati, seri e competenti, sostenuti da gruppi determinati, entusiasti e appassionati. Gli elettori lo hanno compreso: in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, le città per ripartire hanno bisogno di persone che da sempre si spendono per il territorio” L’on. Rossana Cannata conclude: “La strada tracciata è quella giusta, non resta che congratularmi e augurare buon lavoro a Carmela Petralito e a tutti i candidati che i cittadini hanno scelto per essere rappresentati e per cambiare il volto delle loro città. Sono certa che ci riusciranno perché Fratelli d’Italia conosce un solo modo di agire, concreto e dritto agli obiettivi da conquistare”.