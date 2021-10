Covid, un altro decesso nel Ragusano: 369 i morti dall'inizio della pandemia

Salgono a 369 i morti per Covid nel Ragusano: nelle ultime 24 ore è morta una donna di 74 anni di Comiso, non vaccinata, deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I positivi nel Ragusano sono 333: 307 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati e 11 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, 4 in Foresteria. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 20 Acate, 2 Chiaramonte Gulfi,

47 Comiso, 0 Giarratana, 9 Ispica, 25 Modica, 0 Monterosso, 10 Pozzallo, 82 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 30 Scicli, 74 Vittoria.