Modica, Palazzo San Domenico in rosa per la campagna della Lega Italiana lotta ai tumori

Palazzo San Domenico di Modica colorato di rosa per la campagna a favore della LILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori che porta come sempre avanti la campagna di sensibilizzazione denominata “Nastro Rosa” per sensibilizzare la popolazione in merito alla prevenzione e lotta al tumore al seno. Il Comune di Modica ha aderito all’invito colorando, lo scorso primo di ottobre, il suo palazzo più rappresentativo, sede dell’Ente. “Poiché ottobre è il mese che tradizionalmente è colorato di rosa – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Saro Viola – abbiamo deciso di prolungare questa importante manifestazione di sensibilizzazione anche nel fine settimana appena trascorso e fino al 13 ottobre. E’ un piccolo gesto simbolico che vogliamo ripetere nel tempo perché la sensibilizzazione non è mai abbastanza se parliamo di lotta al tumore. Ringraziamo i responsabili della LILT per tutto quello che fanno ogni giorno in questa battaglia contro un male così orrendo e subdolo”.