Modica, consegnati i lavori per il restauro di una statua e di 4 "Santoni" di San Pietro

La Soprintendenza dei Beni culturali e Ambientali di Ragusa, diretta da Antonio De Marco, ha consegnato i lavori per la messa in sicurezza della statua di Santa Rosalia e di quattro apostoli che si trovano sulla scalinata che accompagna alla Chiesa di San Pietro a Modica. L’intervento sarà realizzato dalla ditta Arte e Restauro di Vittoria che si è aggiudicata per 80 mila euro i lavori di messa in sicurezza e restauro delle statue che arricchiscono la scalinata. Gli interventi di messa in sicurezza e restauro saranno effettuati sulle cinque statue che presentano maggiori criticità: Santa Rosalia, che si trova sull’angolo destro del prospetto principale a un’altezza di circa 18-20 metri dal piano del sagrato, e i quattro apostoli - San Marco, San Tommaso, San Mattia e San Giacomo – che si trovano nella parte bassa della scalinata, adiacenti al marciapiede da dove costituiscono pericolo per i passanti. Le statue sono in precarie condizioni con profonde lesioni, distacco di materiale e sfarinamento dovuto anche alla presenza di umidità ambientale e muffe. La statua di Santa Rosalia (nella foto), in particolare, è attraversata da una profonda lesione longitudinale, probabilmente provocata dall’ossidazione del ferro di ancoraggio che ha spaccato il marmo.